Bolsa grega com um dos melhores desempenhos antes das eleições

As eleições na Grécia estão à porta e a dar gás às bolsas no país. Desde o início do ano, o principal índice da bolsa grega - o Athens Stock Exchange General - já valorizou 22%. Trata-se do sexto melhor desempenho entre os 92 índices analisados pela Bloomberg, segundo noticia o meio de comunicação.



