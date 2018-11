O PSI-20 sobe 0,40% para 5037,62 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos, numa altura em que os investidores aguardam pelos desenvolvimentos em torno de Itália e reflectem o anúncio de aumento de produção de petróleo por parte da Arábia Saudita. Os preços da matéria-prima estão a subir mais de 2%.Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estiveram reunidos este fim-de-semana, sem terem chegado a um decisão final. Mas a Arábia Saudita tomou uma posição e anunciou que vai cortar já a sua produção em 500 mil barris por dia a partir de Dezembro.Sobre Itália, os investidores aguardam para saber o que vai acontecer ao braço-de-ferro entre Roma e Bruxelas no que ao Orçamento diz respeito, na semana em que termina o prazo para que Itália responda ao pedido da Comissão Europeia para alterar algumas questões no orçamento, evitando aumentar o endividamento e cumprindo com os compromissos assumidos com a Europa.De realçar que este impasse está a pressionar o euro para mínimos de Julho de 2017, a negociar abaixo dos 1,13 dólares.Na bolsa nacional, a tendência de ganhos é generalizada, com EDP e Galp a ganharem mais de 0,5%, o sector do papel em alta, assim como o sector do retalho.Assim, a EDP está a subir 0,77% para 3,134 euros, enquanto a EDP Renováveis está a apreciar 0,38% para 7,89 euros. Já a Galp Energia está a crescer 0,74% para 14,885 euros.No retalho, a Jerónimo Martins está a subir 0,7% para 10,835 euros e a Sonae SGPS está a avançar 1,04% para 0,875 euros.Já no papela, a Navigator cresce 0,44% para 4,132 euros, a Semapa valoriza 0,38% para 15,70 euros e a Altri aprecia 0,68% para 7,38 euros.Fora do PSI-20 destaque para a Martifer, que está a disparar mais de 7,5% para 0,516 euros, depois de ter anunciado que ganhou mais 118 milhões para construir navios de Mário Ferreira para a Antártida.Já em forte queda está a SAG (17,56% para 0,0676 euros), depois de ter reportado que triplicou os prejuízos e reiterado ter o futuro em risco.(Notícia actualizada com mais informação)