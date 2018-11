Martifer ganha mais 118 milhões para construir navios de Mário Ferreira para a Antártida

A West Sea, do grupo Martifer, que está a finalizar os trabalhos de construção do primeiro navio oceânico do empresário Mário Ferreira, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, ganhou a adjudicação de mais duas embarcações semelhantes, no valor total estimado de 118 milhões de euros, revelou a empresa dos irmãos Martins em comunicado enviado esta sexta -feira, 9 de Novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os navios de expedição polar Classe ‘ice’ da classe Explorer serão construídos com base no Código Polar (classe de gelo) e equipados com um sistema de propulsão híbrida, tendo capacidade para acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes, com os mais elevados padrões de conforto", lê-se no mesmo comunicado.





A assinatura do contrato de construção dos dois novos navios entre a West Sea e a Mystic Invest, "holding" de Mário Ferreira, está marcada para a próxima terça-feira, 13 de Novembro, nos estaleiros de Viana, numa cerimónia que contará com a presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

