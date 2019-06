Bolsas dos EUA sobem animadas pela Fed

O presidente da Fed deixou claro: o banco central está comprometido em apoiar a economia e os indicadores apontam para que possa ser necessário descer juros. E, caso os dados confirmem essa necessidade, a Fed descerá o preço do dinheiro. Estas indicações agradaram os investidores.

As bolsas dos EUA fecharam a subir, a beneficiar da postura da Reserva Federal (Fed) dos EUA, que admitiu o cenário de descida de juros no país. O Dow Jones subiu 0,15% para 26.504,00 pontos, o Nasdaq apreciou 0,42% para 7.987,32 pontos e o S&P500 ganhou 0,3% para 2.926,46 pontos.

"No final do dia, o que eles [Fed] quiseram fazer foi acenar ao mercado. As expectativas tornaram-se tão ‘dovish’ que [os responsáveis da política monetária] precisavam de acenar, mas ao mesmo tempo sem qualquer compromisso e sem serem forçados a cortar os juros mais tarde se as condições mudarem", salientou à Reuters a estratega da Invesco, Kristina Hooper.

Entre as cotadas, destaque para a Adobe, que disparou mais de 5% para 291, 21 dólares, depois de ter reportado lucros e receitas que superaram as estimativas dos analistas.

Já o Facebook recuou 0,53% para 187,48 dólares, numa altura em que tem em curso o lançamento da criptomoeda Libra, mas que estará a receber um feedback pouco entusiasmante de reguladores e legisladores, de acordo com a Reuters.