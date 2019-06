Powell admitiu mesmo que os dados estatísticos apontam, pela primeira vez, para um cenário de descida de juros, reforçando assim a crença de que a Fed vai mesmo avançar para uma política "mais acomodatícia". Isto apesar de o presidente da Fed ser cauteloso, salientando a necessidade de se avaliar a informação económica disponível, evitando que se atue de forma prematura.



E o presidente da Fed, reafirmou esta perspetiva durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião. "O cenário para uma política um pouco mais acomodatícia fortaleceu-se." Powell disse ainda que a Fed está preparada para usar as ferramentas necessárias para ajudar no crescimento económico, voltando assim a garantir que a autoridade estará pronta a responder no caso de a economia precisar.Powell admitiu mesmo que os dados estatísticos apontam, pela primeira vez, para um cenário de descida de juros, reforçando assim a crença de que a Fed vai mesmo avançar para uma política "mais acomodatícia". Isto apesar de o presidente da Fed ser cauteloso, salientando a necessidade de se avaliar a informação económica disponível, evitando que se atue de forma prematura. A decisão de manter os juros inalterados na reunião de hoje não foi unânime, com o presidente da Fed de St. Louis, James Bullard a defender a descida em 25 pontos base na taxa de referência. A Bloomberg realça que este foi o primeiro "dissidente" desde que Powell assumiu a presidência da Fed.

Quanto ao futuro, dos 17 membros da Fed, oito defendem que os juros deverão descer até ao final do ano, oito antecipam que os juros deverão manter-se no nível atual e apenas um ainda antecipa uma subida de juros.A Fed adianta, no comunicado publicado após o final da reunião, que as incertezas aumentaram, a atividade económica moderou o seu ritmo, apesar de ter mantido a previsão de crescimento da economia americana em 2,1% este ano. "As incertezas aumentaram", admite a Fed, e, "à luz dessas incertezas e de pressões nulas de inflação, o Comité vai monitorizar de perto as implicações da informação que vai chegando sobre as perspetivas económicas e vai atuar de forma apropriadas para sustentar a expansão", garante o banco central liderado por Powell.



Os mercados refletiram de imediato. Assim que saiu o comunicado sobre a decisão e a expectativa para o futuro, onde já se abria a porta à descida de juros, as bolsas saíram do terreno negativo e alguns índices, como o Nasdaq, chegaram a subir mais de 0,5%. Já o dólar acentuou a queda contra as principais divisas mundiais. Contudo, à medida que os investidores foram digerindo a informação e o Powell falou, começou a especular-se que uma descida de juros poderá não ser já em julho, o que levou a que as bolsas moderassem os seus ganhos.





(Notícia atualizada, pela última vez, às 19:58 com mais informação)

