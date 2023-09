CaixaBank sobe recomendação e revê em alta "preço-alvo" da Navigator

Apesar da revisão em alta, o "preço-alvo" do CaixaBank BPI mantém-se abaixo do consenso do mercado.



Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt







O CaixaBank BPI está mais confiante quanto ao desempenho da Navigator em bolsa. O banco de investimento subiu a recomendação de "underperform" para "neutral" e reviu em alta o "preço-alvo" das ações da papeleira.



O analista Bruno Bessa, que assina a nota de "research", segundo a Bloomberg, prevê que as ações da empresa atinjam os 3,8 euros nos próximos 12 meses (acima dos 3,3 euros previstos anteriormente). O "target" ... Saber mais Navigator bolsa mercados empresa papeleira

