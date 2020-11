CaixaBank/BPI diz que ações da Sonae estão baratas e têm potencial de subida de 80%

Os analistas do banco de investimento identificam 'deep value' na Sonae, que tem vindo a superar as expectativas e está bem posicionada para beneficiar com a recuperação da economia portuguesa.



Os analistas do CaixaBank/BPI consideram que o mercado está a avaliar mal as ações da Sonae que, na sua perspetiva, têm margem para valorizar cerca de 80%.



Numa nota de análise, a que o Negócios teve acesso, o CaixaBank/BPI destaca que a retalhista "tem vindo a "superar as expectativas", estando bem posicionada para beneficiar da recuperação da economia portuguesa no próximo ano.



Os analistas referem que a principal divisão da empresa, o retalho alimentar, que representa 77% das vendas, "apresentou novamente um forte LfL" (vendas comparáveis) - de 4,8% no terceiro trimestre, e 7,1% nos primeiros nove meses do ano – "claramente acima dos pares mais próximos" e "suportado pela posição de liderança no online".



Também a Worten tem beneficiado "das tendências forte da eletrónica" e até a divisão de ‘fashion’ registou um "bom desempenho operacional".



Os analistas lembram que a economia portuguesa é uma das economias europeias mais afetadas pela crise da covid-19, devendo por isso registar uma reversão mais rápida, da qual a Sonae está bem posicionada para beneficiar.



Essa convicção levou os especialistas a aumentarem em 7% as estimativas para o EBITDA no período 2020-2022, que apontam agora para 585 milhões em 2020, 638 milhões em 2021 e 650 milhões em 2022.



Esta revisão não alterou o ‘target’ de 1,10 euros para as ações da Sonae, onde o CaixaBank/BPI identifica ‘deep value’, o que significa que os títulos estão baratos.



"A Sonae é uma história complexa e sempre incorporou um desconto. Mas isto tem aumentado nos últimos anos", referem. "Vemos ‘deep value’ na Sonae que também pode ser espoletado – na nossa visão, não assumido pela Sonae – pelo encerramento da Worten Espanha, simplificação da sua estrutura e um potencial programa de recompra de ações".



