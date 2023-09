Capital mais caro tira energia à família EDP

O mercado tem castigado o grupo de maior peso da bolsa de Lisboa com as taxas de juro a encarecerem o investimento em novos projetos. Os analistas estão mais negativos sobre as ações, mas as recomendações mantém-se otimistas (e a razão poderá ser o negócio solar).

Capital mais caro tira energia à família EDP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Capital mais caro tira energia à família EDP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar