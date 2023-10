CEO da Apple encaixa 41 milhões de dólares com maior venda de ações desde 2021

Leia Também Queda da Apple pesa em Wall Street. Dow escapa ao vermelho

O CEO da Apple, Tim Cook, fez a maior venda de ações da empresa em mais de dois anos. No total, já contemplados os impostos, o líder da gigante tecnológica encaixou cerca de 41 milhões de dólares.O presidente-executivo da empresa da maçã desfez-se de cerca de 511 mil ações, sendo que 270 mil foram retidas pela empresa para pagamento de impostos, comunicou a Apple à Securities and Exchange Commission (SEC), entidade equivalente à portuguesa Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Assim, os 41 milhões de dólares correspondem ao valor de 241 mil títulos.Após esta operação, que acontece meses depois do líder da Apple ter visto um corte de 40% no salário, Cook passou a deter 3,28 milhões de ações da companhia. Também outros altos cargos comunicaram a venda de ações, como é o caso das vice-presidentes séniores Deirdre O'Brien e Katherine Adams, que venderam 11,3 milhões de dólares em ações cada uma.A venda dos títulos acontece na sequência de um período de desvalorização nos últimos meses, depois de em julho as ações terem atingido máximos históricos. Ainda assim, o saldo é positivo desde o início do ano (33,3%), com a capitalização bolsista da Apple a rondar os 2,7 biliões de dólares.