CMVM não fecha a porta a “criptoações” em simulador

As empresas vão poder saber, através de uma “sandbox” do supervisor financeiro, o que é ser uma cotada em bolsa ou uma emitente. Além das ações, obrigações e capital de risco, o líder da CMVM, Luís Laginha de Sousa, não exclui uma simulação com títulos tokenizados.

