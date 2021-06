CMVM: Sodim pode continuar a comprar ações da Semapa

A “holding” da família Queiroz Pereira, em comunicado conjunto com os bancos, refutou as acusações da Maxyield sobre a legalidade da compra de ações da semapa após a conclusão da oferta. A CMVM diz que as compras são lícitas.

