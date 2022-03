Com 200 funcionários e 50 vagas para preencher, Centro da Euronext no Porto celebra 5 anos

Foi há cinco anos que o Centro Tecnológico da Euronext no Porto começou a operar. Desde 2017 viu a sua equipa mais que duplicar, face à equipa original de 87 pessoas, e a assume-se hoje como uma das apostas do grupo de gestoras de bolsa na Europa. No dia que assinala o 5.º aniversário inaugura uma nova ala, que vai permitir continuar a crescer. Até ao final do ano, o objetivo é contratar mais 50 pessoas.

O Centro Tecnológico do Porto é uma das prioridades estratégicas do grupo, que é responsável pela gestão da bolsa de Lisboa, e tem sido um dos locais onde são criados mais postos de trabalho. Com cerca de 200 funcionários, este ano abriram mais 60 vagas, das quais 10 já foram preenchidas e outras 50 serão ocupadas até ao final do ano.

Para possibilitar o crescimento, o Centro inaugurou esta terça-feira uma nova ala, que vai permitir acomodar mais 34 postos de trabalho e colmatar a falta de espaço noutros pisos. No arranque das operações, a Euronext ocupava 6 pisos do seu edifício no Porto. Hoje são oito

Em termos operacionais, as competências do Centro, liderado por Manuel Bento, também têm vindo a aumentar. Aos serviços tecnológicos iniciais que transitaram de Belfast, em 2017, o Porto juntou toda a cibersegurança do Grupo, gestão de infraestruturas, ou serviços aos colaboradores.

Atualmente, a Euronext procura profissionais para as equipas de QA, Networking e Systems, Software Development, Big data, DevOps, Project Management, Business Analysis, Technology Operations, Cloud services, Infrastructure, Information Security, Digital services e ainda Arquitectura de Software.