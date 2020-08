Como vai o ‘stock split’ da Apple mudar a hierarquia no índice Dow Jones?

A Apple está a planear desdobrar as suas ações, à razão de 4 para 1, e isso terá importantes implicações no índice Dow Jones Industrial Average (DJIA, ou simplesmente Dow Jones), do qual a empresa é uma componente de relevo.

A fabricante de iPhones anunciou na quinta-feira, aquando da apresentação dos resultados do seu terceiro trimestre fiscal, que o conselho de administração da empresa aprovou o ‘stock split’.

Este desdobramento de ações, que visa tornar a Apple "mais acessível a uma base mais vasta de investidores", irá ter impacto nos detentores destes títulos a 24 de agosto e as ações da empresa, que atualmente negoceiam em máximos históricos (acima dos 400 dólares), irão negociar já ajustadas a este ‘split’ a partir de 31 de agosto, refere o MarketWatch.

Uma vez que o Dow Jones é um índice ponderado pelo preço, este ‘split’ agendado para o final de agosto significa que a Apple deixará de ser a componente mais influente do índice – composto por 30 ‘blue chips’ [empresas de elevada capitalização] – para passar a ser o 15.º ou 16.º membro mais relevante, sublinha a mesma publicação.

A ponderação pelo preço, no Dow, significa que o valor da calibração da ação é determinado pelas alterações de preço das suas componentes em vez de ser determinado por alterações percentuais. O valor total do índice calcula-se somando o preço das componentes e dividindo pelo chamado divisor Dow, que está atualmente em 0,14744568353097.

Isso significa que cada oscilação de um dólar no valor de uma cotada se traduz numa variação de 6,78 pontos no índice Dow Jones – que conta com 124 anos de história.

O divisor toma em consideração os ‘stock splits’, pelo que a alteração da Apple, de 4 ações por cada uma nova, vai alterar a sua própria influência no índice e no divisor pelo qual o DJIA é calculado.

O divisor é determinado pela S&P Dow Jones Indices, que detém os índices Dow.

O UnitedHealth Group Inc. (que transaciona em torno de 305 dólares) poderá tornar-se o membro mais influente do Dow (está agora na segunda posição) no final de agosto, destaca o MarketWatch. Atualmente, a Home Depot é o terceiro título mais valioso do Dow, a negociar na casa dos 266 dólares.

A Apple tem sido a ação mais valiosa e, por isso, a mais influente componente do Dow (do qual passou a fazer parte em março de 2015) desde 29 de abril, segundo a Dow Jones Market Data.

Outros índices, incluindo o S&P 500 e o Nasdaq Composite, são ponderados pela capitalização bolsista, pelo que são impactados pelo valor total das cotadas que os integram.

A Apple, Microsoft e Amazon são atualmente, por esta ordem, as cotadas norte-americas com maior valor de mercado.

O último ‘stock split’ da empresa da maçã ocorreu em junho de 2014, quando procedeu a um desdobramento de 7 ações por cada nova ação – antes da sua inclusão no Dow.

Na quinta-feira, a empresa liderada por Tim Cook reportou as receitas e lucros do seu terceiro trimestre fiscal, que ficaram acima do projetado, com os investidores a aplaudirem estes resultados e a cotada a atingir novos máximos históricos.