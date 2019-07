Contas da Caterpillar e Boeing penalizam bolsas dos EUA

As bolsas dos Estados Unidos estão a negociar com sinal vermelho, penalizadas pelos resultados da Caterpillar e da Boeing, que foram piores do que o esperado. A fabricante de máquinas e equipamentos de construção afunda mais de 6%.

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quarta-feira, 24 de julho, penalizados pelos resultados de empresas como a Caterpillar e a Boeing, que aumentaram os receios de uma desaceleração da economia, que têm pesado no sentimento dos investidores ao longo do ano.

O índice industrial Dow Jones desce 0,47% para 27.221,86 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cai 0,10% para 8.243,00. Já o S&P500 desvaloriza 0,11% para 3.002,09 pontos.

A Caterpillar, cuja exposição à China a tem tornado um barómetro importante do impacto global das tensões comerciais, afunda 6,36% para 129,32 dólares depois de ter reportado uma descida dos resultados no segundo trimestre e uma quebra da procura na Ásia por equipamento de construção.

Antes da abertura do mercado, a Caterpillar revelou que fechou o segundo trimestre do ano com receitas de 14,43 mil milhões de dólares e lucros ajustados de 2,83 dólares por ação, que comparam com 2,97 dólares no trimestre homólogo e com as estimativas de 3,12 dólares.

A empresa reiterou as suas estimativas de lucros para o conjunto do ano entre 12,06 e 13,06 dólares por ação, sublinhando contudo que deverão ficar no limite inferior do intervalo.

Também a Boeing desvaloriza 1,51% para 367,44 dólares, depois de ter reportado o maior prejuízo trimestral de sempre no segundo trimestre de 2019. Os acidentes fatais ocorridos nos aviões 737 Max, que foram proibidos de voar em quase todas as jurisdições, conduziram a um prejuízo de 2,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre, o que compara com os lucros de 2,2 mil milhões de dólares registados no mesmo período de 2018.





Cerca de 80% das 104 empresas do S&P500 que já apresentaram as contas do segundo trimestre superaram as estimativas, e os analistas antecipam que, no geral, os lucros das empresas tenham aumentado 1%.