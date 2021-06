Corretoras temem que a reabertura do “Ring” seja o seu fim

Leia Também O “Ring” que sobreviveu a duas guerras mundiais pode sucumbir a um vírus

Na terça-feira, a Bolsa de Metais de Londres, ou LME, voltou atrás na proposta de fechar o espaço de negociação de viva voz e disse que estas negociações serão retomadas em setembro, numa vitória para operadores desta área e utilizadores físicos, que têm feito forte ‘lobby’ para salvar esta área. Mas o Ring será usado apenas para definir os chamados preços oficiais - amplamente usados na indústria física e fechados na hora do almoço -, enquanto os preços de encerramento noturno serão definidos eletronicamente. E isto potencialmente priva as corretoras do Ring de um importante fluxo de receita.Em jogo está o futuro de uma das instituições financeiras mais antigas de Londres e um dos últimos mercados de viva-voz do mundo. O Ring teve origem no arranque de 1800 e ainda conta com defensores ferrenhos na indústria de metais, que reagiram furiosamente à proposta da LME em janeiro de encerrá-lo para sempre.Existe o risco de que o plano da LME torne a operação do Ring comercialmente inviável, disse Simon Van Den Born, presidente da Marex, que é uma das maiores entre as nove corretoras da categoria 1, aquelas que são licenciadas para operar na área de negociação. Os executivos de três outras corretoras do Ring expressaram preocupações semelhantes, mas pediram para não serem identificados."A minha sensação é a de que seria bastante difícil comercialmente ter funcionários numa plataforma de viva-voz por um período que poderia ser efetivamente de duas horas por dia", disse Van Den Born, em entrevista.Numa chamada logo após o anúncio do plano, na terça-feira, o responsável por outra corretora teria dito ao CEO da LME, Matthew Chamberlain, que o plano parecia ser uma forma de tentar fechar o Ring "por asfixia", de acordo com várias pessoas a par do assunto.Em entrevista, Chamberlain negou que o plano da LME seja uma tentativa de fechar o Ring de forma discreta. De acordo com este responsável, ao definir os preços de encerramento eletronicamente, a LME poderia atrair volumes maiores de participantes do mercado financeiro, disse."A oportunidade que procuramos é a de trazer uma maior participação financeira para nossa bolsa", afirmou. Chamberlain reconheceu que o plano representaria uma mudança para as corretoras do Ring, mas disse estar "muito esperançoso" de que estas ainda terão um negócio viável.