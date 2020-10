O “Ring” que sobreviveu a duas guerras mundiais pode sucumbir a um vírus

Com o aumento de casos de coronavírus na capital do Reino Unido, a LME apresentou propostas esta segunda-feira para manter encerrada a sua área de negociação, conhecida como "Ring", pelo menos até ao início de 2021. A Bolsa de Metais de Londres também está a considerar ajustamentos técnicos que podem estimular o debate sobre se o espaço geralmente barulhento, que sustenta 50 mil milhões de dólares em negociações de metais todos os dias, deve reabrir de todo.





Desde março, quando a LME fechou o Ring, os preços de referência para metais como cobre, alumínio e zinco têm sido definidos por negócios fechados por telefone ou eletronicamente, em vez de na disputa do Ring.





A bolsa informou que a área de negociação de viva voz não vai reabrir até terminar o distanciamento social, até haver uma vacina disponível ou até que surja uma nova tecnologia que permita que os traders se reúnam em segurança. Nenhuma dessas condições foi cumprida.





"Vai ser um inverno bem desagradável", disse o CEO da LME, Matthew Chamberlain. "Está a tornar-se evidente que não reabriremos pelo menos nos próximos seis meses - a menos que haja algum grande avanço nos testes instantâneos ou algo dessa natureza".





Se não fosse pela pandemia, a indústria global de metais estaria a reunir-se em Londres esta semana para uma ronda agitada de reuniões, briefings de investidores e coquetéis organizados em torno de um jantar de gala anual oferecido pela LME. Em vez disso, Chamberlain expôs as suas propostas durante um seminário virtual.





Um sentimento sombrio já desceu sobre os negociantes do Ring da LME, empresa cuja história remonta aos comerciantes de metal que desenharam um círculo pela primeira vez no chão do Jerusalem Coffee House na city de Londres no início do século XIX.





"Parte do nosso fluxo de receitas desapareceu", disse Andy Gooch, diretor executivo da CCBI Global Markets, que negoceia no Ring.