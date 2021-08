CTT dispara mais de 9% após resultados. JB Capital Markets sobe recomendação para "comprar"

A sessão de hoje está a ser marcada pela reação positiva das ações dos CTT

, depois da empresa ter divulgado, ontem, os seus resultados referentes ao primeiro semestre deste ano", começa por dizer Henrique Tomé, analista da XTB, numa nota.





pesar dos bons resultados da empresa, começam a surgir várias métricas que sugerem que poderá surgir uma eventual correção do movimento de alta. O índice de força relativa (RSI) começa a dar sinais de sobrecompra, enquanto que o preço volta a aproximar-se do limite superior do canal no qual tem tido dificuldades em quebrá-lo já por algumas vezes".





Por outro lado, se os compradores conseguirem invalidar a estrutura e se conseguirem quebrar acima dessa zona, então o movimento de alta poderá ser prolongado por mais tempo", conclui.







No total, os CTT têm cinco casas de investimento a cobrirem o seu desempenho em bolsa, mas apenas o JB Capital Market recomenda "comprar". De resto, existe uma nota a recomendar "manter" e três a aconselhar "vender".



O negócio de Expresso e Encomendas atingiu máximos de rendimentos, com um avanço homólogo de 47,8% para 125,8 milhões de euros. Espanha teve um crescimento de 79,5% neste segmento e equivale agora a quase metade das receitas. Em Portugal, o este negócio cresceu 29,6%.

As ações dos CTT - Correios de Portugal estiveram a escalar 9,35% para os 4,795 euros por ação nos primeiros minutos da sessão desta sexta-feira, depois de a empresa ter passado de prejuízos a lucros de dois dígitos nos primeiros seis meses deste ano.Para além dos números, o JB Capital Markets reviu em alta a recomendação atribuída à empresa portuguesa, que passa de "neutral" para "comprar". Ainda, assim manteve o preço-alvo inalterado nos 5,40 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 21,08% face ao valor do fecho da sessão de ontem.Com cerca de meia hora de negociação foram transacionadas mais de 276 mil ações dos CTT, um número que já é 31% superior ao número de títulos que trocaram de mãos ontem, durante todo o dia. Entretanto a subida registada pela empresa desvaneceu ligeiramente, estando agora a subir quase 7%.Acrescenta que "aOs números foram acima do previsto pelos analistas do CaixaBank/BPI. No primeiro semestre, este banco de investimento apontava para um lucro líquido de 15,6 milhões de euros, tendo os CTT superado em 10% esta previsão. Em termos trimestrais, os números superaram igualmente as previsões do banco: 9 milhões de euros contra os 7 milhões esperados.Este ano, as ações da empresa liderada por João Bento subiram 102% com a valorização desta sexta-feira, mais do que duplicando o seu valor.