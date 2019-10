CTT ganham mais de 3% e ajudam subida do PSI-20

A bolsa nacional encerrou em alta esta quarta-feira, 30 de outubro, com o PSI-20 a somar 0,52% para 5.111,04 pontos. Com 11 cotadas em alta, seis em queda e uma inalterada, a praça portuguesa voltou assim aos ganhos depois de ter interrompido ontem uma série de quatro sessões em alta.





Na Europa, os principais índices seguem sem uma tendência definida, com os investidores a refletirem os resultados trimestrais das empresas e à espera da conferência de Jerome Powell, presidente da Fed, que deverá anunciar esta tarde a terceira descida dos juros nos Estados Unidos.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe ligeiros 0,04% para 398,52 pontos.





Por cá, o grupo EDP, a Jerónimo Martins e os CTT foram as cotadas que mais contribuíram para a subida do PSI-20. A EDP Renováveis valorizou 1,44% para 9,87 euros, depois de ter revelado esta manhã que terminou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 342 milhões de euros, mais 197% do que os 115 milhões registados em igual período do ano passado.





A casa-mãe, a EDP, fechou o dia a ganhar 0,81% para 3,621 euros, antes de apresentar os resultados do terceiro trimestre, esperados para esta tarde.





Também os CTT vão apresentar as suas contas esta quarta-feira, dia em que somaram 3,14% para 2,760 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram também a Nos e a REN, com valorizações de 0,85% para 5,36 euros e 1,14% para 2,655 euros, respetivamente.