CTT negoceiam pela primeira vez abaixo dos 3 euros

As acções dos CTT estão a deslizar 3,60% para 2,998 euros, tendo tocado nos 2,98 euros, o que corresponde ao valor mais baixo de sempre. Esta é, aliás, a primeira vez que as acções dos CTT quebram a barreira dos 3 euros desde que entraram em bolsa, em Dezembro de 2013.

A queda das acções surge num dia em que não há notícias que justifiquem o desempenho. Ainda assim, os últimos tempos têm sido negativos para os CTT, que fizera, desde o ano passado, várias revisões dos resultados, terminando com um novo plano estratégico, que ditou, entre outras questões, a mudança da política de dividendos.



Com base num cenário menos optimista foram várias as casas de investimento que reviram em baixa as suas avaliações para as acções dos CTT, o que acabou por ajudar à queda dos títulos.



Os últimos analistas a reverem a sua avaliação da empresa liderada por Francisco Lacerda foram o Goldman Sachs e o Barclays. O Goldman Sachs reduziu a sua avaliação em 4,9% para 3,90 euros. Já o Barclays cortou em 21% a avaliação para 3,0 euros.



Este último banco de investimento justificou a redução com a incerteza decorrente do plano de reestruturação da empresa.



As acções dos CTT estão a perder cerca de 14% em 2018, caminhando para o terceiro ano consecutivo de quedas.



Os títulos dos correios foram vendidos a 5,52 euros na oferta pública de venda (OPV), seguindo actualmente 45% abaixo do valor a que os investidores compraram as acções.





