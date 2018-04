CTT voltam a mínimos históricos

m baixa para a avaliação das acções dos CTT.



No final da semana passada o CaixaBI reviu em baixa a avaliação da empresa, passando de uma recomendação de compra para neutral e baixando o preço-alvo em mais de 30%, de 4,7 euros para 3,1 euros.



Os analistas do CaixaBI fazem o corte na recomendação depois dos resultados do quarto trimestre. "Considerando que a política de dividendos é agora menos generosa (associada à geração de resultado líquido), estamos agora na presença de uma companhia com o seu principal negócio em declínio e com duas alavancas que se ainda não são suficientes para estancar as perdas do Correio: Expresso & Encomendas e Banco CTT", justificam os analistas, citados na nota a que o Negócios teve acesso.



Antes da revisão do CaixaBI, também o Goldman Sachs e o Barclays tinham cortado as suas perspectivas. O Goldman Sachs reduziu a sua avaliação em 4,9% para 3,90 euros. Já o Barclays cortou em 21% a avaliação para 3,0 euros.



Os CTT fecharam a sessão de segunda-feira, 16 de Abril, acima dos 3 euros, a valer 3,03 euros. Os CTT entraram em bolsa, em Dezembro de 2013, precisamente a valer 3 euros, barreira quebrada pela primeira vez na semana passada No conjunto do ano os CTT vão com uma desvalorização de 15%.Esta terça-feira não há notícias que permitam justificar esta queda, ainda que nos tempos mais recentes tenha havido várias revisões e(Notícia actualizada às 9:20 com recomendações do CaixaBI)