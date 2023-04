CTT reduzem capital em 717,5 mil euros

Leia Também CTT pagam dividendo de 12,5 cêntimos a 19 de maio

Os CTT reduziram o seu capital social em 717.500 euros através da extinção de 1,435 milhões de ações adquiridas no quadro do programa de recompra de ações próprias que decorreu de 17 de março a 8 de setembro do ano passado, informou esta quinta-feira o operador postal em comunicado à CMVM.O capital extinto corresponde a 0,997% do capital social da empresa.Após a operação, o capital social dos CTT passou a ser de 71.957.500 euros representado por 143.915.000 ações.A redução de capital significa que a Global Portfolio Investments (da espanhola Indumenta Pueri) passou a deter 14,99% do capital, enquanto a Manuel Champalimaud SGPS controla 13,73%, a GreenWood Builders Fund I detém 5,97%, a Green Frog Investments controla 5,37%. Seguem-se o fundo soberano norueguês, com 2,16%, e a Bestinver, com 2,10%.Os CTT detêm ainda 1,04% em ações próprias.