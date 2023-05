CTT e Sonae Sierra juntos num veículo com 398 imóveis no valor de 139 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cerca de 10 meses depois de terem anunciado o arranque de "negociações exclusivas" com um coinvestidor para a criação de um veículo para deter e gerir os seus ativos imobiliários, os CTT informaram o mercado que firmaram um acordo com a Sonae Sierra, o braço imobiliário do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

"Os CTT e a Sierra, multinacional que opera de forma integrada no negócio imobiliário, anunciam um acordo para a criação de um veículo de investimento inovador, estratégico e de longo prazo, dedicado à gestão do património imobiliário dos CTT, que inclui cerca de 400 imóveis de logística, retalho e uso misto, distribuídos por todo o território nacional", avança a Sonae Sierra, em comunicado.

Já em comunicado à CMVM, os CTT detalham que o contrato de compra e venda de acções firmado com a Sierra prevê que esta fique, por cinco milhões de euros, com uma participação de 3,6% do veículo imobiliário, enquanto os "investidores adicionais, tanto institucionais como ‘family offices’, irão adquirir uma participação de 26,5%, representando um investimento de 37 milhões de euros".

Em causa está a transferência de 398 ativos, que totalizam 240 mil metros quadrados de área bruta locável, para o novo veículo, baptizado de CTT IMO Yeld, "com uma avaliação acordada da transação de 139 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado pelos CTT à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O portefólio inclui ativos imobiliários de diversas tipologias, como retalho, logística, escritórios e outros, em localizações prime e secundárias em Portugal, estando mais de 50% do seu valor concentrado nos distritos de Lisboa e Porto. Estes ativos fazem parte das atuais e futuras redes de logística e de retalho dos CTT", realça o operador postal.

A transferência dos activos para o novo veículo irá decorrer em duas fases distintas – "a fase um, na conclusão da transação prevista para o segundo semestre de 2003, através da transferência depropriedades correspondentes a pelo menos 75% da valorização acordada", enquanto "a fase dois está prevista para ocorrer até 12 meses após a conclusão da fase um, com a transferência dos imóveis pendentes para a CTT IMO YIELD".







(Notícia atualizada às 19:21)