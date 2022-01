CTT tombam 3,4% em bolsa. Lisboa acompanha Europa no vermelho

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão no vermelho, acompanhando a tendência negativa das principais praças europeias, penalizadas pelo agravamento das taxas de juro das dívidas soberanas.

O PSI-20, o principal índice nacional, encerrou a sessão a desvalorizar 0,51% para 5.571,40 pontos. Das 19 cotadas, apenas três terminaram o dia em território positivo.





Os CTT foram os que mais pressionam o índice, com um tombo de 3,43% para 4,36 euros, seguidos da Corticeira Amorim - que encerrou o dia a perder 1,83% para 10,70 euros - e da Altri, que terminou a sessão a desvalorizar 1,41% para 5,59 euros.

A contrariar esta tendência estiveram apenas o BCP, cujas ações subiram 0,93% para 0,1630 euros, a Galp, que registou um crescimento de 0,90% para 9,434 euros, e a Sonae, que terminou o dia com um aumento de 0,68% para 1,031 euros.

No setor energético, a EDP foi a cotadas mais terreno perdeu (-1,08%), seguida pela EDP Renováveis (-0,82%), REN (0,79%) e Greenvolt (-0,48%).

Já no retalho o sentimento foi misto. Em contrapeso com a subida da Sonae, a Jerónimo Martins caiu 0,78% para 20,40 euros.

Entre as papeleiras, nem uma escapa às quedas. Além da Altri, a Semapa perdeu 1,35%, seguida da Navigator (-1,12%).

No resto da Europa vive-se também uma sessão no vermelho. O índice de referência do bloco, o Stoxx 600, recua 1,41% para 479,37 pontos, pressionado sobretudo pelo setor da tecnologia. Amesterdão lidera as perdas (-2,83%), seguida de Paris (1,47%), Frankfurt (-1,35%), Milão (-0,79%) e Madrid (-0,44).



(Notícia atualizada)