Declarações de Trump e resultados das cotadas deixam Wall Street sem rumo

As bolsas norte-americanas abriram em baixa esta quarta-feira, 17 de julho, sendo influenciadas pelos comentários do presidente norte-americano sobre a disputa comercial entre os EUA e a China assim como com os resultados mistos das cotadas que começaram a ser divulgados esta semana.





O Nasdaq valoriza 0,01% para os 8.223,74 pontos, o S&P 500 sobe 0,03% para os 3.004,9 pontos e o Dow Jones desliza 0,07% para os 27.316,72 pontos. Os três índices

. Segundo os dados da Bloomberg, o peso das bolsas norte-americanas nos mercados financeiros mundiais aumentou para os 56%, a maior percentagem desde 2003.

Segundo os dados da Refinitiv, citados pela Reuters, os lucros das cotadas do S&P 500 deverão diminuir 0,3%, o que a concretizar-se será a primeira queda trimestral em três anos. As expectativas face aos resultados eram baixas, mas os valores até estão a surpreender os investidores pela positiva, para já.

Em causa está a indicação dada por Donald Trump de que a introdução de mais tarifas continua ser uma possibilidade, ainda que as negociações tenham retomado no final de junho. "Temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito às tarifas com a China. Temos mais 325 mil milhões de dólares de bens que podemos colocar tarifas, se quisermos", disse o presidente dos Estados Unidos.Ontem, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, tinha dito que poderia ir a Pequim, em conjunto com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, para negociações se as conversas ao telemóvel com os chineses forem produtivas durante esta semana.A época de resultados também dará números para a Reserva Federal avaliar o estado das empresas norte-americanas, mais um dado importante para que decida em breve o futuro da política monetária. Neste momento, a expectativa continua ser de uma descida dos juros diretores em breve - a Fed reúne-se a 30 e 31 de julho -, o que tende a ser interpretado como positivo para as cotadas, exceto os bancos dado que a sua rentabilidade tende a diminuir.Após a divulgação dos resultados do Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, hoje foi a vez do Bank of America, o segundo maior banco norte-americano: os lucros ficaram acima do esperado, ainda que as receitas tenham ficado ligeiramente abaixo das expectativas. A empresa - cujas ações estão a valorizar 0,6% - vai aumentar o seu dividendo em 20%, segundo a MarketWatch.Hoje também serão divulgados os resultados da Netflix, da IBM e do eBay.Hoje foram divulgados dados sobre o setor imobiliário que ficaram aquém das estimativas. As licenças para a construção de novas casas baixaram 6,1% em junho.



Os investidores estarão também atentos à divulgação do Livro Bege da Reserva Federal dos EUA que poderá ter novas pistas sobre a evolução da economia norte-americana.