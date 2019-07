5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Tesouro avança com dois leilões de curto prazo

O instituto que gere a dívida pública nacional regressa ao mercado com uma emissão de curto prazo, a seis meses e um ano. O IGCP procura angariar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.



Da última vez que foi ao mercado emitir dívida de curto prazo, o IGCP conseguiu juros ainda mais negativos. Na emissão a três meses, o IGCP colocou 250 milhões de euros, com a taxa a descer para -0,425%. Na emissão a 11 meses, o IGCP emitiu 1.000 milhões de euros, com uma taxa de -0,395%.



Continuar a ler Evolução da inflação na Zona Euro em junho O gabinete europeu de estatística divulga, esta quarta-feira, a evolução do índice de preços no consumidor, na Zona Euro, em junho. Segundo as estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg, a taxa de inflação deverá ter estabilizado em 1,2%, em termos homólogos.



Bank of America e Netflix apresentam contas Depois de o Citigroup ter apresentado os seus números trimestrais na segunda-feira e de o JPMorgan e o Goldman Sachs o terem feito ontem, hoje será a vez do Bank of America e da Netflix. Ao longo da semana serão ainda conhecidos os resultados do Wells Fargo, Morgan Stanley, Capital One, BNY Mellon, State Street, entre outros. Outros pesos pesados do setor financeiro irão também confessar-se ao mercado, como a Blackstone, Blackrock e American Express. Contas que são aguardadas com expectativa pelos investidores.



Livro Bege da Fed dá pistas sobre economia dos EUA Será hoje publicado o Livro Bege da Reserva Federal dos EUA com novas pistas sobre a evolução da economia norte-americana. O desempenho do PIB do país terá um grande peso nas decisões do banco central nos próximos meses. Qualquer sinal de abrandamento pode levar a Fed a acelerar um corte de juros no país.



Inventários de crude nos EUA centram atenções A Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina. A evolução das reservas norte-americanas é seguida sempre com muita atenção e é um dado que mexe com os preços desta matéria-prima.