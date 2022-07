Deutsche Bank corta preço-alvo do BCP para 20 cêntimos

O Deutsche Bank reviu em baixa preço-alvo do BCP, de 22 para 20 cêntimos por ação. Já a recomendação manteve-se em ‘comprar’.

Face ao preço a que hoje fecharam as ações do banco liderado por Miguel Maya (na foto), nos 14,49 cêntimos, o novo "price target" ainda confere um potencial de valorização de 38,02% aos títulos.

A 25 de maio, o analista Kazim Andac do banco alemão tinha elevado o preço-alvo de 20 para 22 cêntimos, mas decidiu agora regressar ao anterior patamar.

Na passada sexta-feira, o BCP encerrou a escalar 6,2%, depois de ter sofrido quedas entre segunda e quinta-feira. No arranque desta semana conseguiu manter o bom desempenho, tendo fechado o dia a somar 1,97%.

De entre as 13 casas de investimento que fazem a cobertura do BCP e cujos dados são compilados pela Bloomberg, oito delas recomendam ‘comprar’ as ações do banco, ao passo que quatro consideram que são de ‘manter’ e uma que são de ‘vender’.

O preço médio atribuído por esses analistas é de 23 cêntimos por ação.