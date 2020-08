Disparo histórico da Mota-Engil incapaz de travar queda do PSI-20

Esta valorização deveu-se ao anúncio matutino da empresa, que tem em fase final de negociação um acordo de parceria estratégica e investimento com "um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo (top 5), com uma atividade significativa a nível mundial", que se irá tornar "um acionista relevante e um parceiro de longo prazo" do grupo controlado pela família de António Mota.No comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil não identifica o novo acionista, mas o Negócios sabe, pela descrição feita, que se trata da China Communications Construction Company (CCCC ), a quarta maior construtora do mundo com a qual o grupo português assinou em abril de 2019 uma parceria estratégia, e com quem tem concorrido em consórcio a projetos de grande dimensão este ano.No resto da praça portuguesa o sentimento foi o oposto. A EDP desvalorizou 1,66% para os 4,277 euros por ação e a petrolífera Galp caiu 1,17% para os 9,106 euros por ação.Também o BCP consumou uma queda de 1,37% para os 10,07 cêntimos por ação, em linha com o setor da banca na Europa.A meio da sessão seta quinta-feira, as bolsas europeias conseguiram anular as quedas, por breves instantes, depois do discurso de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, que anunciou uma alteração na política do banco central.A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou uma alteração à sua estratégia de política monetária , durante o seu encontro anual em Jackson Hole, que vai permitir que a inflação suba mais do que os 2% estipulados, durante alguns períodos, com o objetivo de suportar o mercado laboral em particular, manter as taxas de juro baixas e impulsionar a economia do país em geral.