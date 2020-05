EDP dispara 6% após resultados "fortes" e mensagem de "conforto" da gestão

As acções da EDP atingiram máximos de dois meses e estão a acumular ganhos em 2020.

A EDP está a reagir em forte alta aos resultados do primeiro trimestre que a elétrica apresentou na quinta-feira, já que os números apresentados pela empresa ficaram acima do esperado e a gestão liderada por António Mexia deu uma mensagem positiva aos analistas, reiterando todas as metas de resultados até 2022.

As ações ganham 5,14% para 4,09 euros, a aliviar de uma subida máxima de 6,12% para 4,128 euros, o que representa um máximo desde 10 de março. A EDP é das poucas cotadas do PSI-20 que está a acumular ganhos em 2020. Este ano os títulos valorizam mais de 6%, sendo que só a EDP Renováveis regista um desempenho superior.

A subida de hoje também ajuda a EDP a consolidar o estatuto de cotada mais valiosa da praça portuguesa, com uma capitalização bolsista de 15 mil milhões de euros.



Evolução das ações desde início do ano



A EDP anunciou após o fechou da sessão de ontem que encerrou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 146 milhões de euros, o que representa um aumento de 45% face ao mesmo período do ano anterior. A elétrica sublinha que os resultados em análise tiverem "um impacto reduzido do período de confinamento associado à pandemia Covid-19, que teve início nos nossos principais mercados em meados de março".

Na nota de análise aos resultados da EDP, os analistas do CaixaBank BPI salientam que a elétrica conseguiu um desempenho superior ao esperado ao nível operacional. Os lucros ficaram 29% acima do esperado pelo mercado e 16% acima do previsto pelo CaixaBank BPI.

O EBITDA ficou 4% acima do estimado e a dívida caiu para 12.713, o nível mais baixo em 13 anos e que ficou 5% abaixo do esperado pelos analistas do CaixaBank BPI.

Além dos resultados acima do esperado, o CaixaBank BPI salienta que a gestão da EDP passou aos analistas uma "mensagem de conforto no que diz respeito ao impacto limitado" da covid-19 na atividade da companhia, mas também sobre a continuidade da estratégia de rotação de ativos e a posição no mercado ibérico.

Além disso, a EDP reiterou todas as metas de resultados até 2022, bem como a política de pagamento de dividendos. "Esperamos uma reação positiva a estes resultados acima do esperado", escreveram os analistas do CaixaBank BPI.