EDP e Jerónimo Martins no verde não conseguem dar abertura positiva ao PSI-20

A EDP e a Jerónimo Martins são as únicas duas cotadas a negociar positivas esta manhã, na abertura da Bolsa de Lisboa. Apesar de serem dois pesos pesados, não foram suficientes para segurar o PSI-20 no verde.O principal índice português arrancou a sessão a cair 0,17%, para os 5721,14 pontos, tendo-se aproximado nos minutos seguintes da linha de água. Das 19 cotadas, duas estavam positivas (EDP e Jerónimo Martins), oito mantinham-se inalteradas e nove caíam.Os restantes pesos pesados da bolsa (EDR Renováveis, Galp Energia e BCP) negociavam do lado das perdas. A perda mais expressiva é a da Pharol, a única acima dos 1,00%.A Ibersol, que ontem após o fecho do mercado avançou detalhes sobre o seu aumento de capital, caía 0,71% nos primeiros minutos da negociação.Lisboa está, assim, em contraciclo com o resto da Europa, a par de Madrid. À exceção das praças portuguesas e espanhola, os outros mercados negoceiam positivos, com os investidores animados pelas notícias da Ásia, onde a Evergrande terá pago um cupão em atraso aos credores, evitando entrar em "default".Entretanto, prossegue ainda a época de apresentação dos resultados das empresas.O Stoxx 600, índice que agrega as principais cotadas europeias, subia 0,16%.(Notícia atualizada)