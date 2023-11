EDP em alta, mas Lisboa quase não mexe na abertura

A energética reviu em alta as suas previsões para os resultados líquidos recorrentes em 2023 para um valor entre 1,2 e 1,3 mil milhões de euros. A expectativa fica assim acima dos 1,1 mil milhões de euros anunciados pela elétrica em julho para os lucros deste ano.As restantes cotadas em alta registaram ganhos abaixo de 1% na abertura da sessão, com as pesadas Jerónimo Martins e Galp a valorizarem 0,27% e 0,04%, respetivamente.Ainda a subir estavam a Altri (+0,57%), a Navigator (+0,32%), a Sonae (+0,16%) e a Greenvolt (+0,15%).Nos, Ibersol, Mota-Engil e REN mantinham-se inalteradas.Pela negativa destacavam-se os CTT, a perder 1,25% para 3,56 euros, isto apesar de os Correios de Portugal terem divulgado, na semana passada, lucros de 35,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, ou seja, mais 25,5%, ou mais 7,2 milhões de euros, do que em igual período do ano passado.A desvalorizar estava também a Semapa, com uma descida de 0,87% para 13,60 euros, depois de a papeleira ter dado nota de um recuo de 27,7% nos resultados líquidos nos primeiros nove meses deste ano, para um total de 167,2 milhões de euros.Na mó de baixo estava também, esta manhã, o BCP (-0,72%), a EDP Renováveis (-0,15%) e a Corticeira Amorim (-0,11%).