Com as barragens em máximos de 10 anos, EDP espera fechar 2023 com lucros de 1,3 mil milhões

A EDP decidiu rever em alta as suas previsões para os resultados líquidos recorrentes da empresa em 2023 para um valor entre 1,2 e 1,3 mil milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o CEO Miguel Stilwell d'Andrade numa conference call com analistas, que se seguiu à apresentação de resultados dos primeiros nove meses do ano. A expectativa fica assim acima dos 1,1 mil milhões de euros anunciados pela elétrica em julho para os lucros deste ano."Estamos com um grande crescimento e bem posicionados para conseguir chegar a estes números este ano. No plano estratégico anterior tínhamos previsto lucros de 1,2 mil milhões para 2025, mas estamos em 2023 já com este nível. Vamos fechar o ano com um crescimento acima dos 10% face a 2022", disse o CEO aos analistas, acrescentando que a empresa espera para 2024 uma redução dos custos com o financiamento da tarifa social de eletricidade em Portugal e também um valor mais baixo a pagar pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético (CESE).De acordo com a EDP, esta atualização dos lucros para o total deste ano justifica-se com a "melhoria das perspetivas para o mercado energético, tendo estas mais do que compensado o contexto de aumento das taxas de juro e da inflação" em 2023. Aqui, o CEO sublinhou o nível de reservas nas barragens, na ordem dos 70% (máximos da última década para esta altura do ano) e o aumento da produção de energia hídrica até setembro de 2023 (+61%). Considerando apenas o mês de outubro, particularmente chuvoso, a recuperação da EDP na produção hidroelétrica ficou 75% acima da média.Além disso, o CEO fridou ainda que a "execução da estratégia de rotação de ativos foi melhor do que era esperado", com quase 400 milhões de lucros já garantidos nos primeiros nove meses e expectativas de 500 milhões para o total do ano, faltando ainda contabilizar os mais recentes acordos de vendas de ativos (entre eles estão as linhas de transmissão no Brasil), que ficarão "concluídos nos próximos meses". "Se ainda forem contabilizados este ano, os números da rotação de ativos em 2023 serão melhores", disse Stilwell. Soma-se ainda a integração dos ganhos com a OPA da EDP sobre a EDP Brasil (90 milhões até setembro) nos lucros até setembro deste ano.Em termos de EBITDA recorrente, a empresa reafirmou a sua previsão de cinco mil milhões de euros para 2023, com a dívida a baixar e rondar os 15 mil milhões de euros.A empresa sublinha também as medidas de eficiência em curso, que não foram assumidas no plano estratégico 2023-2026, mas que terão impacto no resultado líquido nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a empresa estima uma poupanças nos seus custos de mais de 50 milhões de euros em 2024.