A EDP está entre as ações preferidas do CaixaBank / BPI, sendo a única cotada portuguesa no grupo de 10 escolhidas para a “core list” do banco espanhol. Fora do grupo, os analistas atualizaram outros preços-alvo e recomendações de cotadas do índice de referência nacional PSI, estando mais otimistas sobre a Mota-Engil, mas mais pessimistas sobre a Sonae.





