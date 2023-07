EDP põe PSI no top 10 da sustentabilidade mundial

Portugal é um dos dez países onde a bolsa tem menor risco financeiro relacionado com critérios ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG). A bolsa de Lisboa não conseguia, contudo, ter obtido uma classificação tão positiva sem a ajuda da EDP, a cotada com mais peso do índice. Ainda assim, das 16 cotadas do PSI, a elétrica surge em oitavo lugar, sendo a liderança da Jerónimo Martins.





