Em rescaldo de Halloween, Lisboa acelera. BCP lidera subida

A bolsa de Lisboa começou o dia a negociar em terreno positivo, à semelhança desta terça-feira em que registou um máximo de seis semanas, num dia de feriado nacional.O PSI valoriza 0,23% para 5.841,5 pontos, com oito cotadas no verde, seis no vermelho e uma inalterada, a Semapa.O BCP mantém o estatuto de estrela do dia, uma vez que segue a negociar com ganhos e é a cotada que mais sobe no PSI. O banco liderado por Miguel Maya continua a ser impulsionado pelos resultados reportados na segunda-feira e sobe agora 1,34%, depois de ter avançado ontem 8,52%.Ainda no pódio está a Galp, que soma 1,27%, acompanhada pela Altri, que ganha 0,87%.Também a ganhar está a maior cotada do índice nacional, a Jerónimo Martins, que cresce 0,66%.As perdas são lideradas pela Mota-Engil, que desvaloriza 1,61%, mesmo após a construtora estar em vias de ganhar dois aeroportos internacionais e terminais de carga em Abuja e Kano, as duas maiores cidades da Nigéria.A acompanhar a Mota-Engil nas perdas está a EDP Renováveis que recua 0,83%, seguida pela Greenvolt que desliza 0,5%, no dia em que inicia uma emissão de dívida verde a cinco anos, com uma taxa de juro de 5,2%.A EDP é a quarta que mais cai e cede 0,49%.