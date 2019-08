Empresas beneficiadas pelo adiamento de Trump lideram ganhos em Wall Street

As ações norte-americanas fecharam em alta, depois dos Estados Unidos terem adiado a entrada em vigor de tarifas sobre produtos importados da China.

As bolsas norte-americanas fecharam em forte alta, recuperando das perdas sofridas nas duas sessões anteriores. As notícias relacionadas com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China têm pressionado os mercados acionistas, mas esta terça-feira os desenvolvimentos foram animadores.