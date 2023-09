Energéticas empurram bolsa de Lisboa para a linha d'água

A EDP Renováveis foi a que mais caiu ao desvalorizar 2,52% para 16,24% euros, estando a negociar em mínimos de novembro de 2020, ao passo que a EDP desceu 1,33% até aos 4,086 euros. Também a Greenvolt esteve entre as maiores quedas ao perder 1,99% para 5,9 euros.









A Galp acompanhou os ganhos do banco liderado por Miguel Maya, mas com um avanço mais ténue de 0,15% para 13,81 euros.



No pódio das subidas estiveram ainda a Semapa, que ganhou 0,61% para 13,3 euros e a Nos que avançou 0,51% nos 3,544 euros.



A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta terça-feira praticamente inalterada, depois de um início de semana positivo, num dia em que as bolsas europeias negociaram em sentidos distintos. O setor da energia esteve a penalizar, com o BCP e a Galp a resistirem às quedas.O PSI deslizou 0,04% para 6.153,34 pontos, com 11 cotadas no vermelho e cinco no verde.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins caiu 0,73% para 21,84 euros.Em sentido oposto, o BCP foi o que mais subiu ao ganhar 3,63% para 0,257 euros, depois de a agência de notação financeira S&P ter subido o "rating" da dívida de longo prazo, de B+ para BBB-, saindo assim do chamado "lixo" (investimento especulativo) e entrando na categoria de investimento de qualidade. O "outlook" mantém-se "estável".