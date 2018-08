Energéticas puxam por Lisboa. Acções dos CTT sobem mais de 2%

A bolsa nacional encerrou no verde, animada pelos ganhos das energéticas e das papeleiras. Contudo, foram os CTT que brilharam ao longo da sessão, com a empresa liderada por Francisco Lacerda a subir mais de 2%, para máximos de cinco meses.





O índice de referência nacional, o PSI-20, fechou a ganhar 0,56% para 5.509,40 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada e num dia dominado por ganhos nas praças do Velho Continente.





Por cá, a animar a praça lisboeta estiveram as energéticas. Enquanto a EDP subiu 0,12% para 3,386 euros, a Galp Energia valorizou 0,61% para 17,455 euros, acompanhando a subida do petróleo nos mercados internacionais. As papeleiras também aceleraram, com a Semapa a subir 1,20% para 18,52 euros e a Navigator a apreciar 1,65% para 4,436 euros.



Ainda do lado dos ganhos, a Sonae foi a cotada que mais subiu. Ganhou 2,60% para 0,988 euros, um dia antes de apresentar os resultados para o primeiro semestre do ano. Já a Jerónimo Martins acelerou 1,38% para 13,22 euros.

Contudo, foram os CTT que mais se destacaram. A empresa de serviço postal ganhou 2,50% para 3,366 euros, o nível mais elevado desde o início de Março, depois de o "hedge fund" Marshall Wace ter voltado a reduzir a posição curta nos CTT, situando-se agora em 1,67% do capital.

Do lado das perdas, o BCP acabou por limitar a subida da praça portuguesa. O banco liderado por Miguel Maya recuou 0,40% para 0,252 euros, cedendo os ganhos de mais de 1% registados na sessão anterior. A EDP Renováveis desceu 1,14% para 8,70 euros.



(Correcção: Corrige variação e valor do PSI-20)