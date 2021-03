Energia tira força ao PSI-20 com EDP e REN a caírem mais de 2%

A bolsa nacional fechou em queda, em contraciclo com as praças europeias. O PSI-20 caiu 0,68% para os 4.844,82 pontos, empurrado para terreno negativo por 10 cotadas no vermelho, permanecendo apenas sete no verde e deixando uma inalterada.A energia reinou nas quebras, com a REN e a EDP a encabeçarem as perdas. A REN desceu 2,88% para os 2,36 euros, tendo chegado a cair 3,09% para os 2,355 euros durante a sessão. A EDP seguiu-se em terceiro na tabela, com uma descida de 2,43% para os 4,90 pontos, mas que chegou também a ultrapassar os 3%. A EDP Renováveis também se apresentou forte no vermelho, com uma quebra de 2,25%, após ter deslizado 2,59% para os 17,30 euros.A trajetória descendente é mesmo a mais adotada pelas utilities europeias na sessão de hoje, já que este setor segue a perder 0,54% dentro do europeu Stoxx 600, que agrega as 600 maiores cotadas do continente.A contrabalançar o desempenho negativo da maioria das cotadas esteve outra energética: a Galp. A petrolífera avançou 1,73% para os 10,06 euros, um desempenho em sintonia com o do barril de petróleo, que está a ganhar mais de 5% face ao bloqueio que se verifica desde esta manhã numa das principais rotas de exportação o Canal Suez. Em segundo lugar nos ganhos ficou o BCP, com uma subida de 1,55% para os 11,79 cêntimos.