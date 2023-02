Energia vai dar gás às contas do PSI

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É novamente aquela altura do ano. Na próxima segunda-feira, 13 de fevereiro, arranca a época de divulgação de resultados das cotadas do PSI, que vão reportar os seus números do quarto trimestre de 2022 e do conjunto do ano. Os analistas contactados pelo Negócios apontam para que as contas sejam positivas, sobretudo na energia. As empresas com operações internacionais saem a ganhar.



"As sociedades com predominância ...