Bestinver entra no capital dos CTT. Participação de 2,02% vale 13,8 milhões de euros

Os espanhóis da Bestinver entraram nos CTT - Correios de Portugal com uma posição acima dos 2%, o que significa que passam logo a deter uma participação qualificada na empresa liderada por João Bento, de acordo com o comunicado enviado nesta terça-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).Significa que a gestora de fundos com sede em Madrid passa a deter cerca de 3,024 milhões de ações da cotada nacional (2,02% do capital). Se tivermos em conta o valor de fecho desta segunda-feira a Bestinver passa a deter 13,8 milhões de euros em títulos dos CTT.

Ainda assim, a entrada dos espanhóis na cotada deu-se no passado dia 18 de junho, dia em que a cotação dos CTT encerrou nos 4,36 euros por ação. Com isto, a Bestinver terá desembolsado qualquer coisa como 13,18 milhões de euros a adquirir todas estas ações da empresa.Neste momento, os CTT estão a meio de um programa de compra de ações próprias. Esta operação teve início a 18 de maio e tinha uma duração máxima de seis meses, mas os CTT atingiram quase todo o montante até à passada sexta-feira, quando anunciaram que já detinham 0,9% do capital social, com esta operação. A administração foi autorizada a comprar até 1,5 milhões de ações, correspondentes a 1% do capital, por um valor máximo de 8,25 milhões de euros.O preço dos CTT em bolsa tem vindo a subir à boleia deste acontecimento, estando nesta altura a negociar em máximos desde o final de 2017.O maior acionista da empresa é Manuel Champalimaud com um total de 19,6 milhões de ações (13,12% do capital), seguindo-se a Global Portfolio Investments, com 15,1 milhões de ações (10,04%) e a GreenWood Builders Fund, que detém mais de 10 milhões de ações (6,68%).Entre as participações qualificadas, a da Bestinver é a mais baixa, com o Norges Bank a deter 2,07% das ações totais e a Green Frog Investments a possuir os restantes 5,15%.