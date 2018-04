Especuladores têm mais de 8% do capital dos CTT

A sua opinião

Especuladores, os Investidores de curto prazo Há 1 hora Especuladores são todos os investidores (compradores, ou vendedores a descoberto)

que atuam em horizontes de curto prazo, como é o caso dos:



-Algorithmic traders( que chegam a ter horizontes de investimento da ordem dos micro segundos(!!!) e que a partir de 2009 se estima serem responsáveis por entre 70 a 80 % das transações nas grandes Bolsas);



-Day- traders (normalmente horizontes de um dia);



-Swing traders (habitualmente horizontes entre 1 e 5 dias)



No passado, a maioria dos vendedores a descoberto (short sellers)

também adotavam os horizontes de curto prazo dos “especuladores”,

e estratégias baseadas, na maioria dos casos conhecidos, em análise fundamental.

Hoje, pelo que inferimos do que fundadamente suspeitamos "está a dar mais ",

supomos que os Short Sellers estão a “atacar “ em horizontes de 20-40 dias,

e a utilizar estratégias Momentum baseadas em análise técnica avançada

(inteligência artificial com sistemas neuronais,e otimização genética e swarm intelligence)



O que atrai os Short Sellers como mel as formigas Há 16 minutos O Short Selling é um jogo muito arriscado

que pode implicar prejuízos teoricamente infinitos,

o que não acontece com o investimento Long.

Mas não é de subestimar a sua grande vantagem estratégica:

dado que a natureza humana atribui cerca de 2 vezes mais relevância às perdas que aos ganhos

(ao que parece, ainda uma herança dos tempos pré-históricos

em que os Humanos viviam em pequenas comunidades

em que era vantajoso, em termos de sobrevivência, ser híper sensível ao Risco),

quando se começam a registar movimentos de baixa

o coeficiente de correlação entre rendibilidades sucessivas

torna-se muito superior ao que normalmente se regista,

tornando muito mais precisa a extrapolação de movimentos

e portanto a rendibilidade das estratégias Momentum.

É isto que atrai os Shorts (com razão), como o mel as formigas



Anónimo Há 59 minutos Gestão Lacerda torna acções alvo fácil, não consegue reestruturar, até para substituir DOP Hernani velho incapaz reestruturar operações precisa 6 meses tá tudo dito quanto vale, e dar quase um milhão Lacerda para gerir CTT desta forma, ele quer acionistas hoje lesados amanhã, é gestão nomeada estado

Anónimo Há 1 hora Um Lacerda que para reestruturar CTT gasta 2018 20 milhões euros, para substituir DOP Hernani velho incapaz reestruturar operações precisa de 6 meses, que leva a acção aos 2€ tem ser demitido ou acionistas hoje lesados amanhã