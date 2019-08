Estímulos económicos catapultam Wall Street

O Dow Jones subiu 0,96% para 23.135,79 pontos, o Nasdaq apreciou 1,35% para 8.002,81 pontos e o S&P500 ganhou 1,21% para 2.923,65 pontos.

A subida das bolsas europeias segue o sentimento positivo já vivido na Europa, numa altura em que aumenta a expectativa de intervenção da Alemanha para evitar uma recessão económica. Berlim admitiu introduzir um estímulo orçamental de 50 mil milhões de euros (cerca de 1,5% do PIB alemão) para contrariar uma possível recessão na maior economia do euro. No segundo trimestre deste ano, a economia alemã contraiu 0,1% em cadeia, preocupando o Governo alemão que até agora tem tido uma política orçamental restritiva para diminuir o rácio da dívida pública.

Este foi o principal foco de entusiasmo dos investidores. Mas o banco central da China também está a implementar alterações no mecanismo e taxas de juro para que os bancos financiem os agentes económicos a taxas de juro mais baixas, uma medida de também surge como um estímulo à economia.

"Estas são histórias positivas e fomentaram um ambiente de risco [assumido pelos investidores] que persistiu ao longo do dia", afirmou Michael O’Rouke, estratega na Jones Trading, citado pela Reuters. "Os investidores estão satisfeitos por verem que os países estão a reconhecer os que riscos existem", acrescentou.

As cotadas do setor tecnológico destacaram-se, com a Nvidia a ganhar mais de 7% para 170,78 dólares, enquanto a Apple apreciou quase 2% para 210,35 dólares.

A empresa de cosmética Estée Lauder disparou mais de 12,5%, depois de ter apresentado previsões de resultados que superaram as estimativas dos analistas.