Euronext prevê acelerar receitas até 2024 e continua de olho em oportunidades de aquisição

A Euronext prevê acelerar o ritmo de crescimento das suas receitas e EBITDA nos próximos três anos. De acordo com o plano estratégico para 2024 apresentado pela gestora de bolsas em Milão, a mais recente praça adquirida pelo grupo, o objetivo é crescer com o foco na sustentabilidade, não descartando novas aquisições que permitam alavancar este crescimento.

A gestora das bolsas de Lisboa, Paris, Bruxelas, Amesterdão e Milão adiantou que espera registar um crescimento anual das suas receitas de 3% a 4% entre 2020 e 2024, o que compara com a meta de crescimento anual de 2% a 4% no período entre 2018 e 2022.

Quanto ao EBITDA, a empresa traça previsões de 5% a 6% até 2024. A gestora de bolsas registou uma faturação de 884,3 milhões de euros em 2020 e um EBITDA de 520 milhões de euros.

O Capex deverá manter-se estável face ao plano estratégico anterior: vai situar-se entre 3 a 5% das receitas. Em relação aos dividendos, a meta também é entregar aos acionistas 50% dos lucros do período.

Tal como fez nos últimos anos, o grupo pretende continuar atento a oportunidades de aquisição que se revelem criadoras de valor, como o que aconteceu recentemente, com a compra da bolsa italiana.

Antes da compra da bolsa italiana, em abril deste ano, a Euronext tinha comprado já em 2018 a bolsa da Irlanda, em 2019 adquiriu a Oslo Bors, tendo ainda entrado na corrida pela aquisição da bolsa de Madrid, mas sem sucesso.

"Estamos determinados em alavancar a cadeia de valor integrada da Euronext, aproveitando as oportunidades ligadas à integração do Grupo Borsa Italiana, nomeadamente através da expansão europeia das atividades de compensação CC&G e da migração do nosso centro de dados principal para Itália", adiantou Stéphane Boujnah.

Para o CEO do grupo, estes projetos de crescimento permitem à Euronext "aumentar significativamente as sinergias relacionadas com a aquisição do Grupo Borsa Italiana", adiantando ainda que a integração das equipas na Euronext "está a correr muito bem".



Inicialmente, a Euronext previa sinergias de 60 milhões de euros com a compra da praça de Milão, mas o grupo adianta agora que deverão situar-se em 100 milhões de euros, graças à integração das atividades de "clearing" e à mudança do centro de dados de Basildon, perto de Londres, para Itália, na região de Milão.

Atualmente a Euronext opera sete bolsas, quatro mercados CSD e uma "clearing house", na Europa.