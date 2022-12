Euronext traz para Portugal rede Elite direcionada a PME

O grupo Euronext, dono da bolsa de Lisboa, anunciou o lançamento em Portugal da rede Elite. Este ecossistema europeu de PME pretende apoiar empresas privadas no financiamento do crescimento e a expansão fazia já parte do plano estratégico da empresa para 2024.





"Este alargamento vai possibilitar estender as atuais redes da ELITE e Euronext e melhorar a qualidade de todo o ecossistema. Portugal, onde a Euronext tem uma presença relevante nos mercados de capitais, post trade e tecnologia, vive um momento positivo, com uma forte aposta no apoio às PME", diz Stéphane Boujnah, CEO e presidente do conselho de administração da Euronext, em comunicado.





A Euronext adquiriu a Elite aquando da aquisição do Grupo Borsa Italiana em 2021 e está, desde então, a planear a expansão da atividade nos países da Euronext. Portugal é o primeiro.





A Elite reúne, atualmente, uma comunidade de mais de 1.300 empresas, em 23 países europeus, bem como consultores e parceiros. Desde o lançamento em 2012, as empresas envolvidas no projeto captaram mais de 15 mil milhões de euros através de 1.200 operações.





"O nosso objetivo é trabalhar com um grupo de PME para aumentar a sua dimensão, rentabilidade, e impacto, nomeadamente em termos de emprego, ao mesmo tempo que as apoiamos no crescimento sustentável, aproveitando as opções de financiamento oferecidas hoje pelo mercado", acrescenta Stéphane Boujnah.





O CEO do grupo aponta igualmente o "apoio" do Governo português e da CMVM. A AEP-Associação Empresarial de Portugal, o Banco Santander, a Deloitte, a VDA-Vieira de Almeida e o World Trade Center Lisboa constituem o primeiro grupo de parceiros da rede a contribuir para o desenvolvimento da Elite em Portugal.





O trabalho desenvolve-se através da ligação das empresas a uma rede de especialistas, competências, e capital para impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo. As opções de financiamento mais adequadas às necessidades de crescimento podem passar por investidores institucionais, private equity, dívida privada ou financiamento em mercado, quer através ações, quer de dívida.