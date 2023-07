Rede Elite junta 11 empresas em Portugal pela mão da Euronext à procura de expansão

Leia Também Euronext traz para Portugal rede Elite direcionada a PME

Já são conhecidas as 11 empresas que em Portugal vão participar da rede Elite. Ao todo são 10 companhias portuguesas e uma brasileira que estão a ser apoiadas por este ecossistema europeu de PME, tendo em vista as necessidades de financiamento do crescimento.A Euronext adquiriu a Elite aquando da aquisição do Grupo Borsa Italiana em 2021 e está, desde então, a planear a expansão da atividade nos países da Euronext. Portugal é o primeiro.Este primeiro grupo conta com 11 empresas, que representam um total de nove setores desde a tecnologia, passando pelos cuidados de saúde, "utilities", bens de consumo, indústria e recursos básicos.A lista conta assim com a Primor, Petrotec,Sogenave, MCA Group, Code For all, Allprocare, C-More Sustainability, ONYRIA SGPS, XPLOR-IT Consulting e a F-Camara.Deste conjunto de empresas, sete provêm do norte do país, uma do centro e três de Lisboa. Este grupo conta com uma receita agregada de 946 milhões de euros e um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) agregado de 57,4 milhões de euros.A Elite reúne, atualmente, uma comunidade de mais de 1.300 empresas, em 23 países europeus, bem como consultores e parceiros. Desde o lançamento em 2012, as empresas envolvidas no projeto captaram mais de 15 mil milhões de euros através de 1.200 operações.O programa conta com "quatro workshops internacionais, um por trimestre, apoiado por parceiros Elite em toda a Europa, aprofundando diferentes temas". Os workshops já realizados em 2023 centraram-se na "internacionalização" e no "empreendedorismo", e serão seguidos por sessões sobre "sustentabilidade" e "oportunidades do mercado de capitais".O programa conta ainda com um plano de mentoria que possibilitará desenvolver o plano de ação. Durante o programa, as empresas são orientadas de forma a aceder ao financiamento mais adequado às suas necessidades.