Fabricante de armas Taurus dispara mais de 11% com decreto de Bolsonaro

A fabricante brasileira de armas Taurus Armas (antiga Forjas Taurus) está a negociar com fortes ganhos esta terça-feira, 15 de janeiro, depois de ter sido anunciado o decreto de flexibilização da compra e manutenção de armas de fogo no Brasil.

As ações estão a subir 2,58% para 9,13 reais, depois de terem chegado a disparar um máximo de 11,12% para 9,89 reais.

Esta evolução acontece depois de, esta manhã, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ter assinado um decreto que flexibiliza as regras sobre a posse de armas de fogo, cumprindo uma das promessas da sua campanha eleitoral.

Bolsonaro anunciou que o decreto altera os critérios para a chamada "efetiva necessidade" da compra e manutenção de armas de fogo. Isto porque hoje em dia os interessados apresentam as suas alegações, e cabe à Polícia Federal validá-las ou não com base em critérios subjetivos. Com o novo decreto são definidos critérios objetivos: poderão comprar armas e munições todos os cidadãos que vivam em áreas rurais ou cidades localizadas em estados com mais de dez homicídios por 100 mil habitantes.

As ações da fabricante de armas – que alterou no início desta semana o seu nome de Forjas Taurus para Taurus Armas – já haviam valorizado mais de 50% na primeira sessão deste ano, a 2 de janeiro, depois de Bolsonaro ter dito, num tweet, que o governo pretende garantir o direito à posse de arma para os cidadãos sem antecedentes criminais. Uma promessa que já tinha feito ao longo da sua campanha.

"Por decreto pretendemos garantir a POSSE de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar seu registo definitivo", escreveu o presidente brasileiro no Twitter, no dia 29 de Dezembro.