Família Queiroz Pereira compra ações da Semapa em bolsa ao preço da OPA

A Sodim adquiriu esta terça-feira um lote de 2.953 ações da Semapa, a empresa que controla e sobre a qual lançou uma OPA para comprar o restante capital que não detém. As ações foram compradas a 11,66 euros, o preço que oferece pelos títulos na oferta, após descontado o dividendo que a empresa está a distribuir pelos acionistas.

A "holding" da família Queiroz Pereira voltou a comprar ações da Semapa em bolsa pelo segundo dia, reforçando assim a sua posição no capital da empresa. Segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sodim adquiriu esta terça-feira em bolsa 2.953 ações, representativas de 0,004% do capital social da empresa.

Os títulos foram comprados a um preço de 11,66 euros, o mesmo valor que a empresa vai dar pelas ações dos investidores que aceitem vender na OPA, depois do dividendo de 51,2 cêntimos ser descontado à contrapartida de 12,17 euros oferecida.

A Sodim investiu 34.431,98 euros para comprar este lote de ações, depois de na véspera já ter estado no mercado a comprar ações. Na segunda-feira, a Sodim comprou 1.816 títulos, também ao mesmo preço.

A família Queiroz Pereira está assim a recorrer ao mercado para ir reforçando a sua posição, enquanto decorre a oferta, que termina no próximo dia 25 de maio.