Família Queiroz Pereira compra em bolsa 0,762% da Semapa por 7,2 milhões

A Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira, comprou esta quinta-feira, em bolsa, 619.508 acções da Semapa, o que corresponde a 0,762% do capital da empresa, informou a Semapa em comunicado.A aquisição realizou-se ao preço unitário de 11,66 euros, ou seja a contrapartida oferecida pela Sodim na Oferta Pública de Aquisição (OPA) que decorre até 25 de maio.O bloco de ações hoje adquirido resulta, portanto, num investimento de 7.223.463,28 euros por parte da família Queiroz Pereira.A OPA foi anunciada em fevereiro e o início da oferta ocorreu a 27 de abril.A Sodim detinha 71,906% do capital social da Semapa e 73,167% dos direitos de voto à data da publicação do prospeto da OPA.A família Queiroz Pereira definiu como condição de sucesso da oferta - mas à qual pode renunciar - atingir pelo menos 90% dos direitos de voto na Semapa. A Sodim indicou ainda que pretende retirar a empresa de bolsa.