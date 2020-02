Fed conforta Wall Street e leva índices a máximos de sempre

A bolsa norte-americana abriu em alta, com dois dos strês principais índices a marcarem novos máximos.





O presidente da Reserva Federal dos EUA vai apresentar um relatório de política monetária no Congresso. O discurso de Jerome Powell vai tocar no tema que tem abalado os investidores, o coronavírus, e vai garantir que esta é uma preocupação que está no radar da Fed.

O generalista S&P500 avança 0,36% para os 3.364,17 pontos, o tecnológico Nasdaq soma 0,35% para os 9.661,96 pontos e o industrial Dow Jones aprecia 0,24% para os 29.346,7 pontos. Tanto o S&P500 como o Nasdaq estão a cotar em novos máximos históricos, depois de, já na sessão anterior, terem apresentado níveis recorde.

Em destaque no mundo empresarial está a Sprint, que sobe 74,61% para os 8,39 dólares depois de ter sido conhecida a aprovação da justiça para que a T-Mobile a adquira por 26,5 mil milhões de dólares.