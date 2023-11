Flexdeal aprova aumento de capital até 1,5 milhões

Os acionistas da Flexdeal aprovaram, em assembleia-geral, uma emissão de até 15 obrigações e o aumento do capital social em, no máximo, 1,5 milhões de euros, através da emissão de ações.De acordo com a informação hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na reunião que decorreu na quarta-feira foi aprovada, por unanimidade, uma proposta relativa à emissão de obrigações convertíveis em ações.A emissão de até 15 obrigações, com valor nominal unitário de 100.000 euros, até ao máximo de 1,5 milhões de euros, destina-se a levantar capital para aplicação "na prossecução do seu objeto social".O período de subscrição termina hoje."Caso até 16 de novembro de 2023 [hoje] não tenha sido atingido o montante global máximo da emissão, caduca a autorização ora conferida ao Conselho de Administração e a emissão obrigacionista será automaticamente reduzida ao número total de obrigações correspondentes à soma das séries efetivamente emitidas até essa data", ressalvou a empresa liderada por Alberto Amaral (na foto).Na assembleia-geral foi igualmente aprovada a supressão do direito legal de preferência dos acionistas na subscrição das ações, que resultem da conversão das obrigações.Ainda neste âmbito, os acionistas decidiriam aprovar um aumento do capital social da empresa, através da emissão de ações, com o valor unitário de cinco euros, a subscrever pelos titulares das obrigações convertíveis em títulos.O montante máximo de aumento é de até 1,5 milhões de euros.Cada obrigação emitida será convertida em ações, "na proporção de 20.000 ações nominativas e escriturais, cada uma com o valor nominal de cinco euros".Os membros do Concelho de Administração também foram autorizados a, individualmente ou em conjunto, representar a empresa na aprovação, celebração e assinatura de documentos para a implementação das deliberações adotadas na assembleia-geral.A Flexdeal é uma sociedade de investimento mobiliário para o fomento da economia (SIMFE).